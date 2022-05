Pixel 6a e Buds Pro in Italia: ecco i prezzi di lancio

Archiviata l'euforia per lo scorso Google I/O, l'evento durante il quale Google ci ha rivelato interessanti novità per il mercato smartphone e smartwatch, andiamo a scoprire importanti dettagli per il debutto di Pixel 6a sul mercato.

Google ha finalmente rotto gli indugi e ha pubblicato il prezzo di lancio del nuovo smartphone di gamma media per l'Italia. Si tratta, come era stato previsto, di un prezzo pari a 459€. Si tratta di un prezzo in linea con quanto visto nel mercato USA e con quanto visto con le generazioni precedenti di Pixel medio-gamma.

Oltre a Pixel 6a, conosciamo anche il prezzo delle nuove Pixel Buds Pro: si parla di 219€ per l'Italia. Forse ci aspettavamo un 199€, anche se siamo in linea con i prezzi dei suoi rivali sul mercato.

Pixel 6a dovrebbe arrivare sul mercato a luglio, lo store ufficiale Google indica che sarà disponibile a breve il preordine. Lo stesso dicasi per le Buds Pro. Qui sotto trovate i link allo store ufficiale.