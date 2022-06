Pixel 6a batte Pixel 6 Pro in una sfida di velocità di sblocco

Nel settore degli smartphone Google si sta rivelando particolarmente attiva, e dopo aver lanciato i suoi top di gamma Pixel 6, sta per lanciare Pixel 6a nel segmento della gamma media.

Offerte Amazon

Durante lo scorso Google I/O abbiamo conosciuto ufficialmente il design e la scheda tecnica di Pixel 6a. Il suo debutto ufficiale sul mercato avverrà tra poche settimane, ma possiamo avere un'ulteriore anteprima del dispositivo andando a vedere come funziona il suo sensore per le impronte sotto al display.

Il video che trovate in basso mostra, dal minuto 4:55, un confronto delle performance nello sblocco tramite riconoscimento dell'impronta tra Pixel 6a e Pixel 6 Pro. Dalle immagini vediamo chiaramente che Pixel 6a si comporta meglio, mentre il Pro mostra incertezza nel riconoscimento rapido dell'impronta.

Questo significa che Pixel 6a ha un sensore d'impronte migliore in termini di rapidità e accuratezza di riconoscimento? No. Colui che ha realizzato il video ha usato due dita diverse per il riconoscimento, e non è stato specificato se entrambe sono state registrate allo stesso modo sui due dispositivi.

Sappiamo infatti, soprattutto su Pixel 6 e Pixel 6 Pro, che l'accuratezza e la rapidità del riconoscimento migliorano in modo consistente se la stessa impronta viene registrata più volte, facendo attenzione a registrare tutte le sfaccettature dell'impronta.

Bisogna anche considerare che Pixel 6a sfoggerà un sensore per l'impronta sotto al display di tipologia diversa rispetto a quello che vediamo su Pixel 6. In entrambi i casi si tratta comunque di sensori ottici, e non di sensori a ultrasuoni che potenzialmente si rivelano più accurati.

Pertanto sono tante le differenze che ci potrebbero essere tra i due, purtroppo il confronto che vediamo non ci assicura di vederle tutte in modo chiaro. C'è anche da considerare la variabile dell'ottimizzazione software, visto che Pixel 6a ha ancora una build non definitiva e probabilmente non ottimizzata.

Vi ricordiamo che Pixel 6a debutterà sul mercato, anche in Italia, entro luglio al prezzo di 459€. A valle del suo lancio ufficiale sicuramente potremo capirne di più sulle sue performance in relazione a Pixel 6.