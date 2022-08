Il display di Pixel 6a sembra in grado di reggere i 90Hz, ma con tante riserve

Nel dettaglio, secondo Mishaal Rahman di Esper.io è possibile eseguire il flashing di un driver video modificato che, inserito nella partizione "vender_boot", abilita la possibilità di attivare la frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Tuttavia, Rahman non è riuscito ad abilitare tale funzione sulla sua unità, anzi lo schermo si sarebbe oscurato. Insomma, potrebbe darsi che questa "opportunità" non sia disponibile per tutte le unità di Pixel 6a. Tra l'altro, l'hack in questione procurerebbe altre criticità, come la scarsa calibrazione del display. E poi, giusto per concludere, la procedura da seguire per portare a termine le necessarie operazioni non è proprio alla portata di tutti gli utenti.