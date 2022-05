Pixel 6 vs Pixel 6a: i dettagli fanno la differenza

Google ha annunciato Pixel 6a la scorsa settimana, ma questo già lo saprete se avete letto i nostri articoli al riguardo. Ciò che forse non sapete sono i dettagli precisi che lo differenziano da Pixel 6.

Nei precedenti pixel A-series eravamo infatti abituati ad un'esperienza fotografica simile, ma con prestazioni generali diverse. Questa volta invece Google ribalta le cose, almeno in buona parte. Stesso identico processore, ma fotocamera principale molto diversa. E poi cambiano la certificazione IP, il refresh dello schermo, le modalità di ricarica, ecc. ecc.

A dispetto di un aspetto (scusate il gioco di parole) molto simile, i due smartphone sono insomma anche molto diversi; ecco quindi che la tabella seguente vi permetterà di avere subito un bel colpo d'occhio, Pixel 6 vs Pixel 6a, in modo che possiate cogliere tutte le differenze. Ricordate che se vi piacessero questi confronti sulla carta, li potete fare da soli in qualsiasi momento tramite le schede tecniche di AndroidWorld.it.