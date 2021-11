Ordina un Pixel 6 con permuta, riceve il 6 Pro, e per Google va bene così

È una storia curiosa quella successa ad un redditor, una di quelle che vorreste fosse capitata a voi. Immaginatevi infatti di ordinare un Pixel 6 tramite permuta del vostro smartphone. In teoria doveva arrivare il corriere (FedEx in questo caso) con il Pixel 6 ed un pacco con il quale riconsegnare il vecchio telefono, ma in pratica non è andata così.

Il fortunato utente ha ricevuto infatti un pacco molto danneggiato, all'interno del quale c'erano due scatole: una di un Pixel 6, aperta e senza nulla all'interno, ed una di un Pixel 6 Pro, che lui non aveva certo ordinato, intonsa e con i sigilli intatti. Ah, e il pacco per la riconsenga dell'usato non c'era.