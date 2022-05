Pixel 6 fa rumore se viene scosso: ecco perché

I possessori di uno di questi modelli si potrebbe già essere accorto di un fatto curioso che li caratterizza: se scuotete Pixel 6 / 6 Pro sentirete un rumore . Il rumore suggerisce che qualcosa all'interno del modulo fotografico sia ballerino , e alcuni potrebbero anche preoccuparsi. In realtà è tutto nella norma , e tutti i modelli di Pixel 6 / 6 Pro fanno tale rumore se scossi . A "ballare" è infatti il modulo OIS per la stabilizzazione ottica dell'immagine.

Il modulo OIS fa rumore quando si scuote lo smartphone perché si trova all'interno di uno spazio chiuso. Il modulo è pensato per smorzare e contrastare i movimenti dello smartphone durante lo scatto di foto e la registrazione video. Quindi scuoterlo significa farlo muovere e se lo scossone è abbastanza forte allora il modulo si muoverà al punto da sbattere sulle pareti in cui è racchiuso.

Per Pixel 6 Pro in realtà si potrebbe sentire un secondo rumore, dato dal movimento del modulo dedicato al teleobiettivo, che su Pixel 6 non è presente.

Insomma nulla di cui preoccuparsi, tanti altri modelli di smarpthone potrebbero quindi fare un rumore simile, soprattutto se ticchettati sopra al modulo fotografico.