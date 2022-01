Pixel 6: la fotocamera è la migliore della sua categoria secondo DxOMark

Il punteggio assegnato a Pixel 6 è di 132 punti: questo permette al dispositivo di posizionarsi all'undicesimo posto nella classifica generale, solo tre punti dietro il fratello maggiore Pixel 6 Pro e al pari di Huawei P40 Pro.

La qualità generale è ottima: il livello di dettaglio è buono quasi in ogni condizione di luce sia per le foto che per i video, l'autofocus è molto rapido e i colori sono naturali e accurati. Buono anche il funzionamento della stabilizzazione. Lati negativi sono invece la presenza di rumore soprattutto sulle ombre e nei video in condizione di poca luce e la presenza di artefatti. Il livello di dettaglio delle foto scende quando c'è poca luce.