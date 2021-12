Pixel 6 e 6 Pro passano da DxOMark: il display non è poi così diverso tra i due

Pixel 6 ha totalizzato 87 punti, mentre il fratello maggiore ne ha totalizzati 90: la posizione in classifica è decisamente differente tra i due (sesto posto per Pixel 6 Pro e 21esimo per Pixel 6), ma nella realtà la qualità dei pannelli è del tutto paragonabile, tolte ovviamente le differenze in termini di risoluzione e refresh rate.

Per entrambi si contano tra i punti di forza una buona gestione della luminosità e una buona riproduzione dei colori, che risultano molto fedeli sia in interna che in esterna (in questo caso, sono "più fedeli" su Pixel 6 Pro). Entrambi i pannelli sono molto fluidi e si notato poche perdite di frame nei video o durante le sessioni di gaming. Purtroppo, per entrambi i pannelli, la luminosità è troppo bassadurante la visione di contenuti HDR10 e si notato degli scatti quando cambia la luminosità.