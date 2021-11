Pixel 6 con Face Unlock? Non tutte le speranze sono perdute

Attualmente i Pixel 6 non offrono la possibilità di sblocco tramite riconoscimento facciale , ma questo potrebbe essere destinato a cambiare . Stando a quanto scovato dallo sviluppatore Freak07 nel file di configurazione PowerHAL , ci sono ancora delle tracce per l'implementazione del Face Unlock per Pixel 6.

Tornando ai primi rumor emersi sul conto dei Pixel 6 , forse ricorderete le voci che indicavano l'implementazione del Face Unlock sui top di gamma Google. Questo poi non è stato quello che abbiamo visto durante la presentazione ufficiale dei dispositivi.

Dunque sembra che Google inizialmente abbia abbandonato l'idea di implementare il Fsce Unlock sui suoi Pixel 6, ma non ha cancellato del tutto le tracce del suo sviluppo. Questo suggerisce che Google si è lasciata una porta aperta, con la quale potrebbe tornare a implementare la funzionalità e distribuirla a livello pubblico. Il nome in codice della feature è stato attualmente modificato in "Tuscany".

Non è dunque escluso che un futuro aggiornamento per i Pixel 6 non includa anche lo sblocco tramite riconoscimento facciale. Torneremo ad aggiornarvi se dovessero emergere ulteriori novità sotto questo aspetto.