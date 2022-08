I nuovi pieghevoli Samsung a rate con TIM: tutte le offerte disponibili

Torniamo a parlare del settore dei pieghevoli, un ambito del mercato smartphone che ultimamente è al centro dell'attenzione anche grazie a Samsung che continua a proporre nuove soluzioni sul mercato.

Proprio in questo contesto abbiamo assistito da poco alla presentazione ufficiale dei nuovi Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, la nuova generazione di pieghevoli della casa sudcoreana. Dopo aver visto le alternative per acquistarli con Vodafone, andiamo a vedere come acquistarlo con TIM.

L'operatore italiano è chiaramente in prima fila nell'ambito della commercializzazione a rate dei nuovi top di gamma Samsung. Per Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 sarà possibile abbinare l'acquisto a una delle offerte mobile dell'operatore oppure procedere al pagamento in un'unica soluzione.

Andiamo quindi a vedere le opzioni disponibili per coloro che intendono acquistare Galaxy Z Fold 4 con TIM:

Acquisto con pagamento in un'unica soluzione al prezzo di 1.879,80 euro per la variante da 256 GB di storage interno.

Acquisto con pagamento a rate pari a 42 euro al mese per 30 mesi.

Ora andiamo a vedere le opzioni disponibili per coloro che intendono acquistare Galaxy Z Flip 4 con TIM:

Acquisto con pagamento in un'unica soluzione al prezzo di 1.149 euro per la variante da 128 GB di storage interno e di 1.199 euro per quella da 256 GB.

per la variante da 128 GB di storage interno e di per quella da 256 GB. Acquisto con pagamento a rate pari a 22 euro al mese per 30 mesi per il modello 128 GB e pari a 24 euro al mese per 30 mesi per il modello 256 GB.

È importante notare che, nel caso si scelga l'acquisto a rate, verrà erogato un finanziamento che prevede la stipula di polizze assicurative. Queste hanno un costo di 8,90 euro al mese o 11,90 euro al mese in base alla copertura che si sceglie.

Se invece volete dare un'occhiata a tutte le promozioni che riguardano i nuovi pieghevoli Samsung, allora dovreste far riferimento a questo nostro articolo. Qui sotto trovate anche la recensione completa di Galaxy Z Fold 4.