I pieghevoli alla riscossa: ecco le novità da Samsung e Google

Il settore degli smartphone pieghevoli è in crescita a partire dagli ultimi anni, soprattutto ad opera di Samsung che è presente stabilmente sul mercato con i suoi modelli Fold e Flip. Vediamo cosa ci attende nel prossimo futuro.

Il noto analista Ross Young ha condiviso una serie di informazioni su cosa vedremo con i prossimi pieghevoli. Da parte di Samsung sappiamo che arriverà Galaxy Z Fold 4, il modello che dovrebbe avere dei display di dimensioni comparabili a quelli che vedremo su Pixel Fold, l'atteso pieghevole di Google.

Il display esterno di Z Fold 4 dovrebbe avere una diagonale da 6,19" mentre quello esterno di Pixel Fold una diagonale da 5,8". Per quanto riguarda invece Z Flip 4, sappiamo che ci sarà un incremento del display esterno rispetto al suo predecessore, con una diagonale che dovrebbe superare i 2".

Al momento non conosciamo le date di lancio di questi pieghevoli. Per quelli Samsung possiamo aspettarci un lancio entro la seconda parte dell'estate, mentre per il Pixel Fold di Google possiamo aspettarci un lancio autunnale, anche se non è esclusa la possibilità di vederlo al prossimo Google I/O di maggio.