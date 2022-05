Il grande assente in casa Google è stato rimandato di nuovo

Allo scorso Google I/O abbiamo visto BigG presentare diverse novità sia per il settore smartphone che per gli smartwatch. Non possiamo tralasciare il grande assente: il Pixel pieghevole che ancora non si vede.

Negli ultimi mesi si è parlato in diverse occasioni del Pixel Fold, un dispositivo che ancora manca tra le opzioni hardware che offre Google. Il suo lancio sembrava imminente ma stando a quanto appena riferito dal The Elec Google potrebbe averlo rimandato. Le ultime informazioni indicano un posticipo della sua commercializzazione al 2023.

Secondo le nuove tempistiche Google potrebbe dunque presentare il dispositivo alla fine del 2022, verso dicembre, per poi commercializzarlo ad anno nuovo, magari insieme al Pixel Tablet.

Le ragioni dietro questo rinvio risiederebbero nel fatto che il Pixel Fold non era ancora come Google avrebbe voluto. Chiaramente sono tante le problematiche che possono emergere in merito allo sviluppo industriale di uno smartphone pieghevole, un settore ancora relativamente giovane.