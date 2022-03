Pericolo Exynos scampato: Samsung Galaxy Fold 4 e Flip 4 avranno Snapdragon 8 Gen 1!

Sembrerebbe che i prossimi smartphone pieghevoli di Samsung non saranno equipaggiati con un processore Exynos bensì con il nuovo chip Qualcomm , ovvero lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus . L'indiscrezione è stata lanciata dal noto informatore "IceUniverse" , il quale su Twitter ha assicurato che al 100% i prossimi Galaxy Fold 4 e Flip 4 monteranno il chip Snapdragon.

Inoltre, c'è un dettaglio da non trascurare. Questo processore verrà realizzato con il processo a 4 nm di TSMC e non attraverso quello di Samsung Foundry (sempre a 4 nm). Da diversi addetti, la tecnologia di produzione dei chip per semiconduttori di TSMC è ritenuta più efficiente rispetto a quella di Samsung Foundry, soprattutto lato energetico.