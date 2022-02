Per il primo Pixel pieghevole ci sarà ancora da aspettare!

Ci sarà ancora da pazientare prima di poter vedere il primo Google Pixel pieghevole . Secondo Ross Young , infatti, Google avvierà la produzione dei pannelli nel terzo trimestre del 2022 per lanciare il dispositivo, poi, nel quarto trimestre.

Quindi bisognerà attendere ancora diversi mesi, presumibilmente, per conoscere con certezza cosa stia preparando l'azienda per questo primo dispositivo pieghevole. Secondo recenti indiscrezioni, questo modello potrebbe chiamarsi "Pixel Notepad" e dovrebbe avere un prezzo di vendita inferiore a quello di Samsung Galaxy Z Fold 3 (che fu venduto in America a 1.799 dollari).