Per avere un Galaxy S22 tra le mani bisognerà attendere parecchio

Samsung prevede una domanda davvero molto elevata per Galaxy S22, talmente alta che difficilmente l'azienda riuscirà a soddisfarla, almeno nel breve periodo: secondo Dohyun Kim, Samsung potrebbe ritardare le spedizioni degli smartphone fino a tre mesi dalla data inizialmente prevista. Ad ogni modo, ne sapremo di più tra qualche giorno, durante l'evento Unpacked.

Galaxy S22, come già accennato, non ha più segreti: proprio oggi è trapelata la scheda tecnica completa degli dispositivi della serie, che potete trovare in questo articolo. Da notare come la versione americana dello smartphone avrà SoC Snapdragon 8 Gen 1, mentre quella europea utilizzerà Exynos 2200.