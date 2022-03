Patch di marzo in casa Samsung: le novità e quali smartphone le riceveranno

È tempo di aggiornamenti in casa Samsung, e questo mese sembra piuttosto corposo. Numerosissime le patch di Google, che comprendono non meno di 50 correzioni, ma due sono particolarmente importanti in quanto sono segnalate come critiche. Una è specifica per i dispositivi con processori Qualcomm, come gli smartphone della serie Fold, Flip, il Galaxy S21 FE, il Galaxy A52s, il Galaxy A52 e il Galaxy S20 FE.

Per quanto riguarda invece le patch di sicurezza di Samsung, l'aggiornamento contiene 17 correzioni nell'interfaccia OneUI e nelle sue applicazioni, e per i dispositivi con Android 12 arriva una correzione per la schermata di blocco, che ora pone un limite al numero di tentativi che si possono inserire.