Tornano le patatine dei Google Pixel, e vorremmo tanto sgranocchiarne una!

BigG l'ha fatto di nuovo: dopo l'iniziativa delle patatine dello scorso anno poco prima del lancio dei Pixel 6 , arriva qualcosa di analogo per i Pixel 7 in arrivo.

Google ha infatti lanciato una sorta di lotteria per gli utenti giapponesi, la quale assegnerà a 2.000 utenti selezionati casualmente un pacco di patatine Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Il box disegnato per le patate include tutti i riferimenti ai nuovi smartphone di Google, compreso il design delle fotocamere posteriori e le colorazioni.

Per Pixel 7 abbiamo infatti le varianti ai gusti Snow Cheese e Obsidian Pepper, mentre per Pixel 7 Pro vediamo Hazel Onion e Salty Lemongrass. Non fatevi troppe domande in merito all'effettivo sapore di queste patatine.

Quello che possiamo sicuramente concludere è che queste saranno le colorazioni che debutteranno sui nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro, sul mercato giapponese ma anche in quello internazionale. Potete trovare maggiori riferimenti all'iniziativa sul Google Store giapponese.

Vi ricordiamo che il lancio ufficiale dei nuovi Pixel 7 è stato fissato al prossimo 6 ottobre, giorno in cui verranno ufficializzati anche il nuovo Pixel Watch e il nuovo Chromecast con Google TV.