Questo Oukitel vi permetterà di deridere chiunque con la sua batteria da 21.000 mAh

In queste pagine ci troviamo spesso a parlare di batteria degli smartphone (qui trovate i migliori in questo senso), ma mentre il più delle volte si dibatte tra autonomie nell'ordine delle 24 ore, forse anche 48, Oukitel ha deciso di sbaragliare ogni concorrenza con il suo ultimo dispositivo, che garantisce fino a 94 giorni in standby! Ci si potrebbe chiedere perché non usare un power bank separato, ovviamente, ma perché limitarsi alla via più facile?