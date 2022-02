Ottimo risultato per Galaxy S21 FE da DxOMark: la fotocamera supera S21

Galaxy S21 FE è il nuovo dispositivo di gamma alta che Samsung ha lanciato poche settimane fa. Neanche il tempo di arrivare sul mercato che già arriva il giudizio di DxOMark sul suo comparto fotografico posteriore.

Il risultato finale deve far sorridere Galaxy S21 FE. Il punteggio corrisponde a 120 punti, e lo colloca nella parte alta della classifica dei dispositivi della categoria Premium. Inoltre, il punteggio è superiore a quello conseguito da S21 e S21+. In fase di scatto il dispositivo ha conseguito un parziale da 126 punti, in fase di registrazione video un parziale da 104 punti e in fase di zoom un parziale da 63 punti.