Ottime notizie per Galaxy S22: non ci sarà un aumento di prezzo rispetto ai predecessori

Nelle ultime ore SamMobile ha riferito nuovi dettagli sugli ipotetici prezzi di lancio dei Galaxy S22. Il prezzo di partenza per la variante standard dovrebbe corrispondere a 799 dollari , in linea con quello di lancio di Galaxy S21.

Questi corrisponderebbero a circa 700 euro, al netto del cambio attuale. Chiaramente non ci aspettiamo esattamente questa conversione per i mercati europei, ma anche che il lancio non sforerà gli 800 euro.

Quanto appena emerso è indicativo anche per il prezzo di lancio di Galaxy S21 FE, che arriverà giusto un mese prima. Per questo dispositivo ci aspettiamo sicuramente un prezzo inferiore di quello di S22. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più.