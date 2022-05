OSOM annuncia che l'OV1 sarà alimentato dallo Snapdragon 8+ Gen 1

Il team dietro ad Essential Phone, alla fine del 2021, ha creato un nuovo marchio di smartphone noto come OSOM (Out of Sight, Out of Mind). Il dispositivo, nel dettaglio, si chiama OSOM OV1 ed è incentrato sulla privacy. Difatti, insieme al dispositivo, verrà spedito il "Secure Data Cable", che impedirà la raccolta di dati personali quando il telefono verrà collegato ad una porta di ricarica pubblica.

Per quanto riguarda il processore di cui verrà dotato lo smartphone, invece, è emersa una novità. Difatti, se prima si ipotizzava l'utilizzo del chip Snapdragon 888, adesso è ufficiale l'adozione dello Snapdragon 8 Gen 1+. Le fotocamere posteriori saranno da 48 MP e 12 MP, mentre quella da frontale sarà da 16 MP. Inoltre, non mancheranno alcune app preinstallate dedicate alla privacy. Tra queste, Brave Browser, Proton Mail e l'app di messaggistica Signal.