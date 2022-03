OSOM OV1, lo smartphone degli ex-Essential, avrà un cuore Snapdragon 8

Nelle scorse settimane abbiamo avuto modo di vedere come OSOM OV1 sarà centrato particolarmente sull'aspetto della privacy, oltre ad aver visto anche i primi dettagli sul suo design e colorazioni . Nelle ultime ore sono emersi alcuni dettagli sulle presunte specifiche tecniche . I vertici di OSOM hanno infatti riferito a XDA che il dispositivo verrà ritardato per permettere l'implementazione di un nuovo processore Snapdragon 8 .

Si delinea sempre di più il quadro attorno a OSOM OV1 , lo smartphone che l'azienda fondata da un gruppo di ex dipendenti Essential ha in mente di lanciare a livello internazionale.

OSOM inizialmente aveva in mente di presentarlo con un processore Snapdragon 8 Gen 1, che troviamo su diversi top di gamma attuail, ma poi ci ha ripensato per puntare su un processore Qualcomm Snapdragon 8 che ancora non è stato annunciato. Potrebbe trattarsi di una versione Plus dell'attuale flagship di Qualcomm.

Inoltre, l'azienda non ha in mente di presentare OSOM OV1 con un numero di fotocamere elevato per puro marketing. Un po' sulla scia di Google, OSOM integrerà i sensori effettivamente necessari a proporre una buona esperienza fotografica: questi dovrebbero corrispondere a un sensore principale da 48 megapixel e uno secondario da 12 megapixel. Non è stato chiarito se si tratterà di un grandangolo o di un teleobiettivo.

Anteriormente invece ci sarà una fotocamera da 16 megapixel. Dal punto di vista dei materiali, il telaio sarà realizzato in acciaio inossidabile (con alcuni elementi in titanio), abbinato a un pannello posteriore in zirconia, un materiale comunemente usato nella ceramica. Il display frontale utilizzerà il Gorilla Glass Victus di Corning. Il software sarà Android 12 o Android 12L con almeno 4 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Interessante il capitolo accessori, tra questi ci sarà un particolare cavo USB Type-C dotato di un interruttore fisico, come vedete nell'immagine in galleria, per scollegare fisicamente un potenziale trasferimento dati involontario. Questa feature è pensata per quando si usa il cavo per caricare lo smartphone tramite caricabatterie pubblici.