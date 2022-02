OSOM OV1 in arrivo in estate: ecco le colorazioni possibili

Le novità riguardano soprattutto l'avanzamento dello sviluppo di OSOM OV1, il co-fondatore e CMO OSOM Wolfgang W. Muller ha indicato appunto che un lancio sul mercato dello smartphone è possibile per l'estate 2022 . Inoltre, l'azienda ha tenuto un sondaggio su LinkedIn per chiedere ai potenziali acquirenti le colorazioni preferite: le preferenze si sono concentrate su Solar Yellow, Borealis Green, Twilight Blue e Dusk Purple.

Al momento non è stato deciso quali saranno le colorazioni che ufficialmente arriveranno sul mercato, tutte le immagini che trovate in galleria corrispondono a dei render realizzati in base al sondaggio citato.

Anche la data di presentazione ufficiale non è stata ancora fissata da OSOM, torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più. Per maggiori dettagli su OSOM OV1 vi suggeriamo di leggere l'articolo che abbiamo dedicato alla sua anteprima.