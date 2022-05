OPPO presenta Virtual Assistant: il servzio integrato di assistenza pre e post vendita

Il nuovo Virtual Assistant si colloca all'interno dell'offerta di servizi integrativi a costo zero pensati per la Find X5 Series. OPPO infatti offre ritiro e consegna a domicilio dei dispositivi da riparare senza alcun costo aggiuntivo, oltre a permettere l'attivazione della OPPO Care che, protegge lo smartphone per 24 mesi e prevede la sostituzione gratuita dello schermo in caso di danno accidentale.

Il servizio copre tutti i modelli della serie Find X5, offrendo un anno di protezione per Find X5 Pro e Find X5 e tre mesi per Find X5 Lite. A questo si aggiunge la Garanzia Internazionale (qui trovate ulteriori informazioni), che protegge i dispositivi dall'usura e dai danni accidentali in oltre 33 diversi Paesi. Per ulteriori informazioni, vi lasciamo alla pagina dedicata .