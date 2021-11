OPPO Store sbarca in Italia con sconti fino al 50% sulle serie Reno 6, Find X3 e molto altro

OPPO ha comunicato oggi l'apertura in Italia del suo OPPO Store e della OPPO Community , quest'ultimo uno spazio dedicati ai fan del brand in cui la vicinanza con l'azienda è più sentita.

I prodotti oggetti di sconto variano dagli smartphone ai wearable e di seguito vi proponiamo alcuni esempi:

Tutti coloro che si iscrivono alla OPPO Community e a OPPO Store potranno usufruire di un coupon di sconto dal valore di 15€, mentre coloro che si iscrivono al servizio di newsletter potranno godere di uno sconto immediato del valore di 5€.

Per quanto riguarda invece OPPO Community, questo un luogo di incontro virtuale per poter rimanere aggiornati sulle novità, scoprire tutte le potenzialità dei dispositivi, chiedere consigli e avere accesso a contenuti e promozioni esclusive. Per avervi accesso è sufficiente disporre del desktop e dalla comoda app per Android che sarà disponibile nelle prossime settimane.

Infine, parliamo degli OPPO Points, i quali permettono agli utenti di accedere a contenuti personalizzati e a promozioni esclusive. Guadagnarli è semplice:

acquistando i prodotti su OPPO Store, ad ogni euro speso verrà riconosciuto 1 OPPO Point

i prodotti su OPPO Store, ad ogni euro speso verrà riconosciuto 1 OPPO Point su OPPO Community ogni azione, come la registrazione, il check-in giornaliero, la partecipazione a eventi o anche la semplice recensione di un prodotto o commento, consentirà l'accumulo di punti e collezionare Ollie Badge, che identificano il livello raggiunto dall'utente all'interno dell'app.

Con i punti accumulati, i membri della Community potranno usufruire di sconti esclusivi da spendere su OPPO Store e avranno la possibilità di partecipare a giochi ed eventi esclusivi.

Quando l'applicazione dedicata sarà rilasciata, gli iscritti potranno convertire i punti per ritirare presso i punti vendita selezionati dei partner dell'azienda fantastici gadget. In aggiunta a partire dal nuovo anno, gli utenti potranno personalizzare Ollie, l'avatar virtuale.