OPPO Reno8 Series arriva ufficialmente in Europa

Novità in arrivo da parte di OPPO, una delle aziende leader al mondo nel settore degli smartphone. Il 31 agosto, a partire dalle ore 14:30, verrà presentata in Europa la nuova Serie Reno8, una linea di dispositivi che punta molto sulle prestazioni della fotocamera.

Nel dettaglio, la Serie Reno8, così come dichiarato dall'azienda, potrà contare su "eccellenti funzionalità di imaging anche in condizioni di scarsa luminosità rese possibili dalla prima NPU di imaging sviluppata da OPPO, MariSilicon X, che consente di realizzare fotografie e riprese video estremamente nitide, anche nelle condizioni di luce più sfavorevoli".

La OPPO Reno 8 Series verrà presentata a Parigi – e sarà possibile seguirla sul canale YouTube dell'azienda - la stessa città che nel 2018 ospitò il lancio della Serie Find X presso l'iconico Museo del Louvre e che segnò il primo evento di OPPO in Europa. Durante l'evento, però, i protagonisti non saranno soltanto gli smartphone. Il marchio cinese, infatti, lancerà anche dei prodotti "IoT", tra cui il primo tablet "OPPO Pad Air", già presentato ufficialmente in Cina.