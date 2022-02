OPPO Reno7 Z 5G: trapelano le prime specifiche

Questo dispositivo arriverà sul mercato come, molto probabilmente, uno dei prossimi dispositivi di gamma media del produttore cinese. Reno7 Z 5G ha appena ricevuto la certificazione dalla FCC statunitense, necessaria alla commercializzazione sul mercato. Da tale certificazione vediamo che lo smartphone avrà una batteria da 4.500 mAh , e che le sue dimensioni corrisponderanno a 159,85 × 73,19 × 7,49mm .

A bordo del dispositivo, al momento della certificazione, c'era la ColorOS 12.01, ma non è chiaro se tale versione software fosse basata su Android 12. I precedenti rumor hanno mostrato che sul device dovrebbe esserci un processore Qualcomm Snapdragon 480+ 5G.

È ancora presto per parlare di lancio ufficiale, OPPO non ha indicato dettagli ufficiali in merito. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più.