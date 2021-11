Oppo Reno6 Pro non si acquista per il suo display secondo DxOMark

Il punteggio totalizzato dallo smartphone Oppo è di 86 punti: questi permettono a Reno6 Pro di piazzarsi al 21° posto della classifica generale di tutti i dispositivi testati (al pari di Sony Xperia 1 III e dietro a Xiaomi Mi 11, con 87 punti), ma ben al quinto posto di quella riguardante gli smartphone nella stessa fascia di prezzo.

Il display riproduce i colori molto fedelmente e anche durante la visione di scene veloci o sessioni di gaming, non si notano frame persi. La fluidità poi è ottima, merito anche del refresh rate a 90Hz. Purtroppo la luminosità non è buona, soprattutto sotto la luce diretta del sole e i contenuti in HDR10 non sono riprodotti benissimo, soprattutto per quanto riguarda le zone più scure.