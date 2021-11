Oppo Reno6 Pro ha una batteria estremamente efficiente per DxOMark

Il punteggio assegnato allo smartphone è di 85 punti: questo permette al dispositivo di piazzarsi al nono posto sia nella classifica generale che comprende tutti gli smartphone testati che in quella riguardante la medesima fascia di prezzo.

Ciò che ha stupito di più DxOMark è stata l'efficienza energetica: Oppo Reno6 Pro ha una scarica estremamente lineare e si ricarica velocemente dell'80% in soli 22 minuti. L'autonomia è buona per la sua fascia di prezzo e si aggira attorno ai 2 giorni di utilizzo moderato. Purtroppo manca la ricarica wireless e, durante la notte o quando lo smartphone non è utilizzato attivamente, il battery drain è un po' più alto del normale.