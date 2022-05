La serie OPPO Reno 8 scalda i motori: medio-gamma a chi?

Per connoscere la specifiche tecniche dei nuovi dispositivi non sarà necessario attendere la presentazione ufficiale, molto probabilmente. Ecco le schede tecniche appena trapelate :

OPPO si appresta ad affermare nuovamente la sua presenza nel mercato smartphone , con l'evento annunciato per il 23 maggio in cui presenterà la serie OPPO Reno 8 , i nuovi medio-gamma 5G della casa cinese.

OPPO Reno 8 Pro: Caratteristiche Tecniche (presunte)

OPPO Reno 8: Caratteristiche Tecniche (presunte)

OPPO Reno 8 SE: Caratteristiche Tecniche (presunte)

I nuovi dispositivi della serie OPPO Reno 8 vedranno anche il debutto del nuovissimo Snapdragon 7 Gen 1, che Qualcomm presenterà il prossimo 20 maggio.

L'evento di presentazione si terrà il prossimo 23 maggio per il mercato cinese, più avanti ci aspettiamo il loro arrivo anche in Europa. L'immagine dal tweet di Ice Universe vi mostra come il modello Pro+, non contemplata dal leak delle specifiche appena emerse, presenterà dei bordi ancora più sottili rispetto ai modelli delle generazioni precedenti.