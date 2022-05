OPPO Reno 8 Pro+ scopre le sue carte: quasi un top di gamma

OPPO prepara delle interessanti novità per il settore smartphone, con la serie OPPO Reno 8 che verrà preentata a breve che succederà alla serie Reno 7 che abbiamo appena conosciuto in Italia.

Nelle ultime ore sono trapelate le specifiche tecniche anche di OPPO Reno 8 Pro+, il modello più performante in assoluto della nuova famiglia di smarrtphone. Andiamo quindi a vederle insieme:

Display : 6,7" AMOLED full HD+ (1.080 x 2.412 pixel), refresh rate fino a 120 Hz

: 6,7" AMOLED full HD+ (1.080 x 2.412 pixel), refresh rate fino a 120 Hz Processore : MediaTek Dimensity 8100-Max

: MediaTek Dimensity 8100-Max RAM : 8 / 12 GB

: 8 / 12 GB Storage interno : 128 / 256 GB

: 128 / 256 GB Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel Grandangolo : 8 megapixel Macro : 2 megapixel

: Fotocamera anteriore : 32 megapixel

: 32 megapixel Batteria : 4.500 mAh con ricarica rapida a 80W

: 4.500 mAh con ricarica rapida a 80W Sistema operativo : Android 12 con ColorOS 12

: Android 12 con ColorOS 12 Sicurezza: sensore d'impronte nel display

Il lancio del nuovo OPPO Reno 8 Pro+ avverrà il prossimo 23 maggio per la Cina, durante l'evento in cui verranno svelati Reno 8 e Reno 8 Pro che già conosciamo in modo ufficioso.