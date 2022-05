OPPO Reno 8 svelato: look da vero top di gamma

OPPO si prepara a lanciare la nuova famiglia di smartphone medio-gamma, la serie Reno 8 che già conosciamo in parte grazie ai leak emersi nelle settimane precedenti.

Ora abbiamo modo anche di vedere come saranno i nuovi dispositivi di OPPO: le immagini che trovate in galleria corrispondono ai render trapelati online, anche dal noto leaker Evan Blass. Vediamo OPPO Reno 8, il modello base della serie: il look appare molto simile a quanto visto su Find X5, soprattutto per la parte posteriore dove si trova il modulo fotografico in rilievo.