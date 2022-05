OPPO pronta a lanciare Reno 8 Lite: trapela il prezzo per l'Europa

La famiglia Reno 8 di OPPO è da poco stata presentata ufficialmente in Cina, ma ai tre smartphone che fanno parte di questa serie potrebbe presto unirsi Reno 8 Lite : l'azienda cinese starebbe infatti lavorando anche a questo dispositivo, che potrebbe arrivare in Europa.

Il leaker Paras Guglani ha infatti dichiarato che il prezzo dello smartphone per il mercato europeo sarà di circa 305 euro, lasciando dunque intendere che OPPO sia intenzionata a portare Reno 8 Lite anche al di fuori dei confini cinesi. Oltre a ciò, trapela anche buona parte della scheda tecnica del dispositivo, che sarà praticamente un rebrand di OPPO Reno 7Z 5G per il mercato globale.

OPPO Reno 8 Lite dovrebbe montare uno schermo AMOLED da 6,43 pollici in risoluzione FHD+ (2400 x 1080 pixel), un chip Qualcomm Snapdragon 695, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile con microSD. Per la batteria si parla di 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W, mentre per il sistema operativo si parla di Android 12 con personalizzazione ColorOS 12. Al momento però, non abbiamo notizie su una possibile data di lancio del dispositivo.