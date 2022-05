Trapelano le specifiche di OPPO Reno 8: il primo con Snapdragon 7 Gen 1

Nel mercato smartphone OPPO è uno di quegli attori che sono maggiormente attivi, anche nel settore dei dispositivi di gamma media o medio-alta. Nelle ultime ore sono trapelati importanti dettagli sulle probabili specifiche di OPPO Reno 8.

La serie OPPO Reno 8 potrebbe differenziarsi innanzitutto in termini di processori rispetto alla generazione precedente, che vedete in copertina. Stando a quanto riferito dal leaker cinese Digital Chat Station, OPPO Reno 8 dovrebbe passare alla storia come il primo al mondo con Snapdragon 7 Gen 1. Arriverà probabilmente anche Reno 8 SE con Exynos 1080 e Reno 8 Pro con MediaTek Dimensity 8100.