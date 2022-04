Oppo Reno 7 Lite continua ad evidenziare il legame dell'azienda con OnePlus

Negli ultimi mesi abbiamo visto il legame tra OPPO e OnePlus stringersi sempre di più, partendo dal presupposto che la seconda è nata come startup della prima. Questo si riflette anche nel design dei dispositivi che vengono lanciati sul mercato.

Le immagini che trovate nella galleria in basso mostrano il design di OPPO Reno 7 Lite. Il dispositivo mostra una parte posteriore con modulo fotografico molto simile a quanto visto recentemente sui modelli della serie Nord di OnePlus, mentre anteriormente vediamo un display forato in alto a sinistra per la fotocamera frontale.