Oppo Reno 7 si prepara al lancio globale

Oppo aveva annunciato lo scorso novembre la nuova famiglia Reno 7, che fino a poco tempo fa veniva venduta solo nel mercato cinese.

La buona notizia è che finalmente gli smartphone di questa serie arriveranno gradualmente nel resto del mondo, a partire dall'India, dove saranno disponibili dal 4 Febbraio.

I modelli per il mercato globale saranno i seguenti: Reno 7SE (il più economico), Reno 7 e Reno 7 pro. Le specifiche tecniche di tutti e tre le potrete trovare cliccando qui. Non appena avremo conferme specifiche per l'Italia, ve lo faremo sapere.