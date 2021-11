OPPO Reno 7 / 7 Pro / 7 SE ufficiali in Cina: la gamma media è sempre più performante

Dopo giorni di leak e anticipazioni, OPPO ha finalmente svelato ufficialmente la nuova famiglia Reno 7. I nuovi medio-gamma del produttore cinese puntano sempre più in alto. Andiamo a vedere insieme le specifiche tecniche dei tre modelli OPPO Reno 7 Pro 5G, Reno 7 5G e Reno 7 SE 5G.

OPPO Reno 7 Pro 5G: Caratteristiche Tecniche

Display : 6,55" (2.400 × 1.080 pixel) Full HD+ 90Hz AMOLED, 180Hz touch sampling rate, fino a 920 nits brightness, Corning Gorilla Glass 5

: 6,55" (2.400 × 1.080 pixel) Full HD+ 90Hz AMOLED, 180Hz touch sampling rate, fino a 920 nits brightness, Corning Gorilla Glass 5 Processore : fino a 3GHz Octa Core MediaTek Dimensity 1200-MAX 6nm

: fino a 3GHz Octa Core MediaTek Dimensity 1200-MAX 6nm GPU : ARM G77 MC9

: ARM G77 MC9 RAM : 8GB / 12GB LPDDR4x

: 8GB / 12GB LPDDR4x Storage interno : 256GB (UFS 3.1) storage / 256GB (UFS 3.1)

: 256GB (UFS 3.1) storage / 256GB (UFS 3.1) Sistema operativo : Android 11 con ColorOS 12

: Android 11 con ColorOS 12 Reti : Dual SIM (nano + nano)

: Dual SIM (nano + nano) Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel, 1/1.56" Sony IMX766, f/1.8 aperture, LED flash Grandangolo : 8 megapixel 118.9°, f/2.2 aperture Macro : 2 megapixel, f/2.4 aperture

: Fotocamera anteriore : 32 megapixel,1/2.74" Sony IMX709, f/2.4 aperture

: 32 megapixel,1/2.74" Sony IMX709, f/2.4 aperture Sicurezza : sensore d'impronte integrato nel display

: sensore d'impronte integrato nel display Dimensioni : 158,2 × 73,2 × 7,6mm

: 158,2 × 73,2 × 7,6mm Peso : 180g

: 180g Connettività : 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS L1+L5/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C

: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS L1+L5/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C Batteria: 4.500mAh con ricarica rapida a 65W, PD/QC

OPPO Reno 7 5G: Caratteristiche Tecniche

Display : 6,43" (2.400 × 1.080 pixel) Full HD+ 90Hz AMOLED, 180Hz touch sampling rate, fino a 600 nits brightness, Corning Gorilla Glass 5

: 6,43" (2.400 × 1.080 pixel) Full HD+ 90Hz AMOLED, 180Hz touch sampling rate, fino a 600 nits brightness, Corning Gorilla Glass 5 Processore : Octa Core (4 x 2.4GHz + 4 x 1.8GHz Kryo 670 CPUs) Snapdragon 778G 6nm

: Octa Core (4 x 2.4GHz + 4 x 1.8GHz Kryo 670 CPUs) Snapdragon 778G 6nm GPU : Adreno 642L

: Adreno 642L RAM : 8GB / 12GB LPDDR4x

: 8GB / 12GB LPDDR4x Storage interno : 256GB (UFS 3.1) storage / 256GB (UFS 3.1)

: 256GB (UFS 3.1) storage / 256GB (UFS 3.1) Sistema operativo : Android 11 con ColorOS 12

: Android 11 con ColorOS 12 Reti : Dual SIM (nano + nano)

: Dual SIM (nano + nano) Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel, 1/1.56" Sony IMX766, f/1.8 aperture, LED flash Grandangolo : 8 megapixel, 118.9°, f/2.2 aperture Macro : 2 megapixel, f/2.4 aperture

: Fotocamera anteriore : 32 megapixel, 1/2.74" Sony IMX709, f/2.4 aperture

: 32 megapixel, 1/2.74" Sony IMX709, f/2.4 aperture Sicurezza : sensore d'impronte integrato nel display

: sensore d'impronte integrato nel display Dimensioni : 156,8 × 72,1 × 7,59mm

: 156,8 × 72,1 × 7,59mm Peso : 185g

: 185g Connettività : 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C

: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C Batteria: 4.500mAh con ricarica rapida a 60W

OPPO Reno 7 SE 5G: Caratteristiche Tecniche

Display : 6,43" (2.400 × 1.080 pixel) Full HD+ 90Hz AMOLED, 180Hz touch sampling rate, fino a 600 nits brightness, Corning Gorilla Glass 5

: 6,43" (2.400 × 1.080 pixel) Full HD+ 90Hz AMOLED, 180Hz touch sampling rate, fino a 600 nits brightness, Corning Gorilla Glass 5 Processore : Octa Core (2 x 2.4GHz Cortex-A78 + 6 x 2GHz Cortex-A55 CPUs) MediaTek Dimensity 900 6nm

: Octa Core (2 x 2.4GHz Cortex-A78 + 6 x 2GHz Cortex-A55 CPUs) MediaTek Dimensity 900 6nm GPU : Mali-G68 MC4

: Mali-G68 MC4 RAM : 8GB LPDDR4x

: 8GB LPDDR4x Storage interno : 256GB (UFS 3.1) storage / 256GB (UFS 3.1)

: 256GB (UFS 3.1) storage / 256GB (UFS 3.1) Sistema operativo : Android 11 con ColorOS 12

: Android 11 con ColorOS 12 Reti : Dual SIM (nano + nano)

: Dual SIM (nano + nano) Fotocamera posteriore : Principale : 48 megapixel, Sony IMX581, f/1.7 aperture, LED flash Ritratto : 2 megapixel, f/2.4 aperture Macro : 2 megapixel, f/2.4 aperture

: Fotocamera anteriore : 16 megapixel, Sony IMX 471, f/2.4 aperture

: 16 megapixel, Sony IMX 471, f/2.4 aperture Sicurezza : sensore d'impronte integrato nel display

: sensore d'impronte integrato nel display Dimensioni : 160,2 × 73,2 × 7,45mm

: 160,2 × 73,2 × 7,45mm Peso : 171g

: 171g Connettività : SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C

: SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C Batteria: 4.500mAh con ricarica rapida a 33W

Uscita e Prezzo

Tutti i nuovi dispositivi della famiglia OPPO Reno 7 arrivano nelle colorazioni Morning Gold, Midnight Black e Star Rain Wish. Di seguito i prezzi previsti per il lancio ufficiale in Cina:

OPPO Reno 7 Pro 5G 8GB + 256GB al prezzo equivalente di circa 540 euro .

8GB + 256GB al prezzo equivalente di circa . OPPO Reno 7 Pro 5G 12GB + 256GB al prezzo equivalente di circa 580 euro .

12GB + 256GB al prezzo equivalente di circa . OPPO Reno 7 5G 8GB + 128GB al prezzo equivalente di circa 390 euro .

8GB + 128GB al prezzo equivalente di circa . OPPO Reno 7 5G 12GB + 256GB al prezzo equivalente di circa 470 euro .

12GB + 256GB al prezzo equivalente di circa . OPPO Reno 7 SE 5G 8GB + 128GB al prezzo equivalente di circa 310 euro .

5G 8GB + 128GB al prezzo equivalente di circa . OPPO Reno 7 SE 5G 8GB + 256GB al prezzo equivalente di circa 350 euro.

Non sappiamo quando OPPO prevede di lanciare la serie Reno 7 a livello internazionale. Sicuramente ne sapremo di più nelle prossime settimane.