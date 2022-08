OPPO sta preparando due pieghevoli per questo autunno, forse arriveranno in Europa?

Nella nostra recensione, avevamo particolarmente apprezzato OPPO Find N, uno smartphone pieghevole di qualità caratterizzato da un formato leggermente diverso, più largo e "basso", rispetto alle soluzioni dominanti (Samsung Galaxy Z Fold su tutti). Il dispositivo aveva un grande difetto: non era stato lanciato sul mercato europeo, quindi gli utenti del vecchio continente non avevano potuto apprezzarne le ottime qualità, ma OPPO potrebbe correggere presto la mancanza. Canale Telegram Offerte Secondo infatti un'anticipazione rilasciata dal sito pricebaba e poi rilanciata dal leaker Yogesh Brar, il gigante cinese avrebbe in mente di lanciare non uno, ma ben due smartphone pieghevoli, OPPO Find N Fold e Find N Flip, sul mercato globale, il che farebbe ben sperare in un arrivo anche da noi.

Sulle specifiche dei dispositivi non si sa molto, se non che Find N Fold avrà un design da aperto simile a un tablet e si metterà in competizione con il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 4, mentre Find N Flip avrà un design a conchiglia, e ovviamente cercherà di erodere quote di mercato a Galaxy Z Flip 4. Secondo le ultime anticipazioni, entrambi i dispositivi saranno dotati di SoC Snapdragon 8+ Gen 1, proprio come i pieghevoli Samsung e sembrerebbero prossimi al lancio, in quanto hanno già ottenuto diverse certificazioni e sono stati registrati presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).