OPPO Find X5 può stanare le videocamere spia: ecco come

Sembra che OPPO stia per introdurre un'interessante funzionalità proprio per OPPO Find X5 Pro e Find X5 . Si tratta della possibilità di scovare la presenza di videocamere nelle vicinanze. La novità sarebbe utilizzabile avendo aggiornato lo smartphone alla ColorOS 12.1 e installando l'app Hidden Camera Detection di OPPO, presente sull'OPPO App Market.

Tecnicamente la funzionalità dovrebbe basarsi sulla rilevazione di infrarossi nell'ambiente circostante, un principio sul quale si basa il funzionamento di gran parte delle videocamere sul mercato. L'app infatti chiederà all'utente di accendere e spegnere le luci nell'ambiente circostante.

L'app dovrebbe quindi dovrebbe guidare l'utente nella direzione della sorgente di emissione degli infrarossi. In sostanza, l'app non indicherà esattamente dove si trova la videocamera ma sarà l'utente a doverla scovare a vista. La novità è attualmente disponibile solo per gli utenti cinesi e dovrebbe arrivare anche per altri modelli.