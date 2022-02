OPPO Find X5 Pro è ufficiale: il premium in ceramica con un sacco di regali

Scheda tecnica

La prima peculiarità di questo smartphone è sicuramente il suo essere realizzato in ceramica (il frame è in metallo). Un materiale estremamente resistente e che negli anni dovrebbe garantire massima resistenza ai graffi. Il peso ovviamente però è cresciuto.

Molto interessante tutto il comparto hardware, con al debutto in Italia il nuovo Snapdragon 8 Gen 1 (almeno fra gli smartphone premium). Abbiamo ancora il supporto eSIM e troviamo il processore NPU d'immagine di OPPO: MariSilicon X. Il sistema di raffreddamento è poi diviso in 3 parti, una in grafene a coprire la scheda madre e il sistema di ricarica wireless, una camera di vapore (più grande del 75%) a coprire la CPU e la batteria e un altro strato di grafene che copre i componenti che fanno funzionare il display.

Ancora una volta grande attenzione anche all'ampio display curvo, ora in tecnologia LTPO che garantisce un refresh rate variabile fra 1 e 120 Hz. Il touch sampling rate è invece di ben 1.000 Hz. La luminosità massima può toccare i 1.300 nits e abbiamo il supporto alla riproduzione di un miliardo di colori.

Non poteva poi mancare la "classica" spinta OPPO sul comparto fotografico. Ancora una volta troviamo due sensori Sony IMX766 da 50 megapixel. Il sensore principale è stabilizzato su 5 assi (due sulle lenti e tre sul sensore). Nasce poi con questo Find X5 Pro una collaborazione con lo storico marchio Hasselblad. La collaborazione più intensa dovrebbe essere stata realizzata sulla parte della riproduzione del colore. La terza fotocamera è una 13 megapixel, zoom 2x (scendendo in lunghezza dal 5x dello scorso anno). Presente un sensore spettro colore, ma non c'è più la fotocamera macro con il ring led.

Chiudiamo con la batteria che cresce fino a 5.000 mAh e supporta tutti i più moderni sistemi di ricarica: non solo quelli PD standard a 30W cablato e 15W wireless, ma anche quelli proprietari OPPO SuperVOOC a 80W cablato e AirVOOC a 50W wireless.