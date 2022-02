OPPO Find X5 Pro: stabilizzazione ottica al top, come iPhone 13

Il noto leaker cinese Digital Chat Station ha condiviso interessanti dettagli in merito alla fotocamera posteriore di OPPO Find X5 Pro, il modello di punta. Il sensore principale sarà un Sony IMX766 , abbastanza simile a quello che troviamo sul suo predecessore OPPO Find X3 Pro . La vera evoluzione consisterà nella stabilizzazione ottica dell'immagine: ci sarà un apparato con stub ottico e matrice mobile per la stabilizzazione, un sistema molto simile a quello implementato da Apple su iPhone 13 .

I top di gamma del 2022 di OPPO , la serie Find X5 , sono ormai pronti al lancio e al debutto sul mercato, al punto che abbiamo già intravisto quali saranno le promo di lancio per l'Italia . Ora scopriamo qualcosa in più sul loro comparto fotografico .

Possiamo quindi aspettarci degli importanti miglioramenti per Find X5 Pro in termini di registrazione video e scatti con poca luminosità ambientale, grazie al nuovo meccanismo per la stabilizzazione ottica. Inoltre, sembra che anche per la fotocamera frontale, che si baserà su un sensore Sony IMX709, ci sarà uno stub ottico per la stabilizzazione.

Vi ricordiamo che presentazione ufficiale dei nuovi OPPO Find X5 si terrà il prossimo 28 febbraio, a valle dell'evento sicuramente ne sapremo di più anche su disponibilità e prezzi di lancio