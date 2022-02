OPPO Find X5 Pro: spuntano render e scheda tecnica completa

Nessun dubbio sul processore: si tratterà dello Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, che sarà affiancato a 12 GB di RAM e a 256 GB di memoria interna non espandibile (probabilmente unica variante che arriverà sul mercato europeo). Per lo schermo, si parla di un pannello AMOLED da 6,7 pollici in risoluzione QHD+ , con supporto al refresh rate a 120 Hz .

Per quanto riguarda le fotocamere, OPPO ha lavorato insieme a Hasselblad: su Find X5 Pro arriveranno due sensori Sony IMX766 da 50 MP (uno per la fotocamera principale e uno per quella ultrawide), in aggiunta ad un terzo sensore da 13 MP telephoto. La fotocamera frontale sarà invece da 32 MP.

Tra le altre caratteristiche dello smartphone troviamo il sensore d'impronte digitali posto sotto al display, batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica wireless e ricarica rapida a 80 W e ovviamente Android 12 con personalizzazione ColorOS 12.1. Di seguito i nuovi render che mostrano ogni dettaglio del design dello smartphone.