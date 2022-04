OPPO Find X5 non è un camera-phone, secondo DxOMark

OPPO Find X5 è il modello base della serie top di gamma appena lanciata sul mercato dall'azienda cinese, mentre in Italia abbiamo visto solo suo fratello maggiore Find X5 Pro. Il dispositivo è stato appena testato da DxOMark in merito alle sue performance fotografiche.

Il responso finale del noto team francese indica che OPPO Find X5 non è un camera-phone. Il punteggio finale corrisponde a 122 punti, al di sotto del già non esaltante giudizio ricevuto da Xiaomi 12. In fase di scatto il dispositivo ha conseguito un parziale da 129 punti, mentre in fase di zoom un parziale da 74 punti e in fase di registrazione video un parziale da 101 punti.