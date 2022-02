Oppo Find X5 ed X5 Lite ufficiali: i fratelli minori da non sottovalutare affatto

A fianco di Find X5 Pro, Oppo presenta quest'oggi anche Find X5 ed X5 Lite, creando così un trio di smartphone più diversi di quanto il loro nome faccia pensare.

Oppo Find X5: Caratteristiche Tecniche

Schermo : 6,55'' FHD+ (1.080 x 2.400 pixel, 402 ppi) OLED, 120Hz,

: 6,55'' FHD+ (1.080 x 2.400 pixel, 402 ppi) OLED, 120Hz, CPU : Qualcomm Snapdragon 888

: Qualcomm Snapdragon 888 RAM : 8 GB

: 8 GB Archiviazione : 256 GB

: 256 GB Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel IMX766, OIS a 5 assi, 1/1,56", 1µm, f/1.8, FOV 84°, equivalente 24mm Grandangolo : 50 megapixel IMX766, 1/1,56", 1µm, f/2.2, FOV 110°, equivalente 15mm Zoom : 13 megapixel S5K3M5, 1/3,4'', f/2.4, equivalente 52mm

: Fotocamera anteriore : 32 megapixel IMX615, 1/2,74'', 0,8µm, f/2.4, FOV 81°, equivalente 25mm

: 32 megapixel IMX615, 1/2,74'', 0,8µm, f/2.4, FOV 81°, equivalente 25mm Connettività : 5G, LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, USB-C

: 5G, LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, USB-C Dimensioni : 160,3 × 72,6 × 8,7 mm

: 160,3 × 72,6 × 8,7 mm Peso : 196 grammi

: 196 grammi Batteria : 4.800 mAh con ricarica cablata (SuperVOOC) a 80 Watt e wireless a 30 Watt (AirVOOC)

: 4.800 mAh con ricarica cablata (SuperVOOC) a 80 Watt e wireless a 30 Watt (AirVOOC) OS: Android 12 con ColorOS 12.1 Proprio come il modello Pro, Oppo Find X5 dispone del MariSilicon X, una NPU (unità per il calcolo neurale) proprietaria, che consente in particolare una registrazione notturna di altissimo livello (4K Ultra Night Video). Le promesse dell'azienda sono frame più nitidi, riproduzione dei colori eccezionale, con fotogrammi definiti come quelli di una foto, anche di notte, quando appunto la sfida si fa più ardua (non manca in merito la citazione ad Hasselblad Camera for Mobile, marchio con il quale Oppo collabora per "migliorare e perfezionare la resa dei colori"). Da notare anche che la fotocamera principale ed il grandangolo utilizzano lo stesso sensore di Sony, IMX766, montato su ottiche diverse in modo da avere una lunghezza focale differente. Ciò dovrebbe però garantire una grande uniformità di ripresa tra i due sensori, rendendo di fatto più omogenei i passaggi da uno all'altro nei video. Oppo sottolinea anche la stabilizzazione della fotocamera principale, "unico nel suo genere", del quale avevamo già parlato qualche mese fa ed in un recente leak proprio relativo a Find X5. Dal punto di vista costruttivo, Oppo Find X5 vanta un vetro opaco smerigliato al 90% ed una scocca resistente alle impronte, OPPO Find X5 vanta una finitura sobria, ma ultra-premium. Potete apprezzarne i giochi di luce nella galleria a lui dedicate a fine articolo.

OPPO Find X5 Series mantiene le caratteristiche d'eccellenza della Serie precedente, ma si spinge decisamente oltre. È una lineup di smartphone premium, curata nei dettagli per garantire la migliore esperienza utente possibile. Questo lancio rappresenta un'ulteriore possibilità per OPPO di consolidarsi tra i leader del mercato premium in Italia, a conferma degli ottimi risultati raggiunti nel 2021 in termini di market share e di notorietà di marca. da Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia

Oppo Find X5 Lite: Caratteristiche Tecniche

Schermo : 6,4'' AMOLED, 90Hz

: 6,4'' AMOLED, 90Hz CPU : MediaTek Dimensity 900

: MediaTek Dimensity 900 RAM : 8 GB

: 8 GB Archiviazione : 256 GB, UFS 2.2

: 256 GB, UFS 2.2 Fotocamera posteriore : Principale : 64 megapixel OV64B, 1/2", f/1.79 Grandangolo : 8 megapixel IMX355, f/2.2 Macro : 2 megapixel

: Fotocamera anteriore : 32 megapixel

: 32 megapixel Connettività : 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth, GPS, NFC, USB-C

: 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth, GPS, NFC, USB-C Spessore : 7,81 mm

: 7,81 mm Peso : 173 grammi

: 173 grammi Batteria : 4.500 mAh con ricarica cablata (SuperVOOC) a 65 Watt

: 4.500 mAh con ricarica cablata (SuperVOOC) a 65 Watt OS: Android 12 con ColorOS 12.1 Oppo Find X5 Lite è chiaramente la versione ben più economica dei quasi omonimi modelli, con un comparto fotografico completamente diverso, che punta sui "ritratti professionali", anche con video bokeh flare, piuttosto che sulla visione notturna. Cambia anche il processore, cambia il display (che però rimane sempre un graditissimo AMOLED): siamo insomma di fronte ad uno smartphone che, dal punto di vista tecnico, con Find X5 ed X5 Pro ha in comune quasi solo il nome, non come la serie Samsung S22, che presenta maggiore uniformità tra tutti i suoi membri. Non che ci sia nulla di male, sia chiaro: anzi, in questo modo l'offerta di Oppo appare maggiormente diversificata, anche per fascia di prezzo. Tra l'altro non sottovalutate il design di Find X5 Lite, perché la colorazione che potete apprezzare in apertura sembra particolarmente accattivante, ma c'è anche una versione più scura, che trovate illustrata qui sotto.

Prezzo e Uscita

La serie Find X5 sarà disponibile in Italia a marzo, al prezzo di 999,99€ per Find X5 e 499,99€ per Find X5 Lite. Prezzi sensibilmente diversi, ad ulteriore testimonianza di quanto appena detto sulla loro eterogeneità. Ma attenzione, perché ci sono diverse promo di lancio interessanti. Chi acquisterà uno dei due smartphone dal 2 marzo al 24 aprile 2022 avrà alcuni regali: con Find X5 riceverete Enco X, OPPO Watch Free ed una Cover , per un valore commerciale di 327€;

riceverete ed , per un valore commerciale di 327€; con Find X5 Lite avrete OPPO Enco Free 2, OPPO Band Sport e una Cover, per un valore commerciale di 207€ E i vantaggi raddoppiano su Oppo Store. Preordinando gli smartphone dal 25 febbraio al 17 marzo avrete un voucher di 100€ valido per 12 mesi su Oppo Store; in più, sia pre ordinandoli nel periodo indicato che acquistandoli dal 17 marzo al 24 aprile, avrete la possibilità di partecipare a un'esclusiva masterclass di fotografia tenuta dal fotografo Paolo Raeli, e potrete usufruire del nuovo servizio di Trade In, con una valutazione dell'usato fino a 750€.

Immagini Oppo Find X5