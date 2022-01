Oppo Find N non teme nulla: lo smartphone esce vincitore dal test di resistenza

Si parte dallo schermo esterno: questo mostra i primi segni al livello 6 della scala Mohs (risultato in linea per gli schermi in vetro), mentre quello interno, essendo in plastica, mostra i primi segni già al livello 2. Bisognerà dunque, come per tutti gli smartphone con display protetto da plastica, fare attenzione anche alle unghie, che potrebbero rovinare lo schermo.

Lo youtuber ha poi coperto lo smartphone di terriccio per vedere come si comporta la cerniera: fortunatamente non sembrano esserci danni evidenti, segno che Oppo ha lavorato bene per rendere il dispositivo il più possibile resistente alla polvere. Anche provando a piegare Find N nel verso opposto alla cerniera risulta impossibile "spezzarlo".