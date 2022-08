Ovviamente OPPO sta preparando Find N Fold e Find N Flip per andare contro Samsung

Torniamo a parlare del settore dei pieghevoli, un ambito del mercato smartphone che ultimamente è al centro dell'attenzione anche grazie a Samsung, che ha appena ufficializzato i nuovi Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, e Xiaomi che ha presentato il suo nuovo MIX Fold 2.

Nella grande competizione che si infittisce per il mercato dei pieghevoli si inserisce anche OPPO. L'azienda cinese ha già mostrato il suo interesse verso questo settore di mercato con l'OPPO Find N arrivato lo scorso anno. Per il futuro OPPO intende raddoppiare e seguire le orme di Samsung.

Stando infatti a quanto appena trapelato dalle fonti di Pricebaba, OPPO avrebbe in mente di lanciare due nuovi modelli di pieghevole. Parliamo di OPPO Find N Fold e OPPO Find N Flip. I nomi non ci possono non ricordare immediatamente i modelli di punta di casa Samsung, giunti ormai alla quarta generazione.

OPPO avrebbe già registrato i sopra menzionati marchi presso l'EUIPO, ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, e, stando ai dettagli condivisi dal noto leaker Yogesh Brar, i nuovi pieghevoli avranno entrambi il processore Snapdragon 8+ Gen 1.

Questo testimonia la caratura di top di gamma che OPPO intende dare ai nuovi pieghevoli, visto che proprio lo Snapdragon 8+ Gen 1 è il miglior processore che ha da offrire Qualcomm per il mercato smartphone.

Il fatto che tali marchi siano stati registrati presso un organismo europeo fa ben sperare nei confronti di una commercializzazione su larga scala anche a livello europeo. Se questo dovesse concretizzarsi allora potremmo considerare OPPO una sfidante di Samsung sul fronte pieghevoli a tutti gli effetti.

Ancora non sono stati condivisi dettagli in merito alla presunta data di lancio dei nuovi OPPO Find N Fold e OPPO Find N Flip da parte della casa cinese. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più.

Nel frattempo vi suggeriamo di rivedere la nostra recensione completa di OPPO Find N, il primo pieghevole lanciato da OPPO per il mercato consumer.