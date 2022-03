Oppo A76 arriva in Italia: la fascia media è sempre più interessante e sempre più economica

Tra le funzioni messe in evidenze da OPPO, troviamo lo schermo Punch-Hole da 6,56", che presenta un rapporto schermo-corpo dell'89,9%. Interessanti anche le prestazioni della batteria, che con solo 5 minuti di ricarica, garantisce oltre 3 e ore e mezza di conversazione. Oltre a ottimizzare la parte hardware, OPPO si è concentrata anche nel migliorare l'efficienza di utilizzo della batteria con l'implementazione di numerose caratteristiche innovative, tra cui le modalità Super Power Saving, Super Nighttime Standby e Optimized Night Charging, assicurando un utilizzo più sicuro e prolungato.

Lato fotocamera, invece, l'A76 vanta una fotocamera frontale da 8MP con pixel da 1.12um e un'apertura massima di f2.0 che permette di scattare ritratti fino a una risoluzione di 3264 x 2448. Grazie alla tecnologia migliorata AI Natural Retouching, rimuovere le imperfezioni per la fotocamera frontale diventa possibile e, con l'aiuto della funzione Fill Light a 360°, i ritratti risultano luminosi anche in ambienti bui o in condizioni di luce scarsa. Il sensore principale posteriore, inoltre, supporta lo zoom digitale 6x e la possibilità di realizzare fino a 20 scatti in sequenza, mentre entrambe le fotocamere – anteriore e posteriore – supportano l'HDR. Infine, OPPO A76 offre AI Palette, una funzione di editing che consente di scoprire diverse impostazioni di colore per realizzare facilmente e in poco tempo scatti perfetti.

Sul software, invece, OPPO ha presentato alcune nuove caratteristiche come Bullet Screen Message, FlexDrop, Three-finger Translate con Google Lens e funzioni di privacy aggiornate. OPPO A76 è dotato anche di System Booster, una tecnologia che ottimizza il sistema assicurando la completa fluidità dello smartphone, e di Link Boost 2.0, che offre all'utente la possibilità di rimanere sempre connesso e di godere di bassa latenza e internet ad alta velocità.

Il nuovo smartphone OPPO A76, nelle colorazioni Glowing Blue e Glowing Black, è disponibile a partire da un prezzo consigliato al pubblico di 249,99€ sull'e-commerce proprietario OPPO Store e su Amazon.