OPPO ha lanciato il nuovo A57: si punta tutto sul prezzo di vendita

Recentemente, OPPO ha lanciato in Thailandia il nuovo smartphone di fascia bassa OPPO A57. Il dispositivo, che punta tutto sul prezzo di vendita e autonomia, presenta infatti specifiche come il display HD+, fotocamera da 13 MP e batteria da 5.000 mAh.

Scheda tecnica OPPO A57

Schermo : 6,5'' HD+

: 6,5'' HD+ CPU : MediaTek Helio G35

: MediaTek Helio G35 RAM : 3 GB

: 3 GB Archiviazione : 64 GB (espandibile tramite microSD)

: 64 GB (espandibile tramite microSD) Fotocamere posteriori : Principale : 13 megapixel Profondità : 2 megapixel

: Fotocamera frontale : 8 megapixel

: 8 megapixel Connettività : dual 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, porta USB-C, jack per le cuffie da 3,5 mm

: dual 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, porta USB-C, jack per le cuffie da 3,5 mm Dimensioni : 163,74 x 75,03 x 7,99 mm

: 163,74 x 75,03 x 7,99 mm Batteria : 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W

: 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W Peso : 187 grammi

: 187 grammi OS: Android 12 con ColorOS 12.1

Il dispositivo, oltre ad essere dotato del sensore per le impronte digitali (posto lateralmente), supporta lo sblocco attraverso il riconoscimento del volto. Per quanto riguarda il prezzo di vendita, lo smartphone ha un prezzo di 5.499 THB (circa 150 euro) ed è disponibile in due colori: Glowing Green e Glowing Black.