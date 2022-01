OnePlus tornerà clamorosamente ai flagship killer?

Nel lontano 2014 abbiamo visto irrompere nel mercato smartphone la neonata OnePlus, azienda nata come startup da OPPO e che in brevissimo tempo si è costruita molta attenzione attorno grazie al suo primo OnePlus One, coniando la definizione di flagship killer, per dispositivi con scheda tecnica da top di gamma che arrivano sul mercato a prezzi molto competitivi.

Ci ricordiamo benissimo che il primissimo OnePlus One arrivo sul mercato a 249€, con una scheda tecnica che non aveva nulla da invidiare ai top di gamma del momento. Nel tempo abbiamo poi visto l'azienda cinese virare verso un modello di mercato molto più standard, lanciando smartphone in linea con il concetto di top di gamma ma a prezzi sempre più alti, in linea con i suoi rivali. Dopo 8 anni la storia potrebbe cambiare di nuovo.