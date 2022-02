Oneplus, spunta un nuovo smartphone con processore Mediatek Dimensity 8100

I nuovi Mediatek Dimensity della serie 8000 sembrano essere molto desiderati in Cina. A parte i nuovi RealMe e Redmi, ora sembra che anche Oneplus abbia in previsione di metterli in un nuovo telefono. Secondo il blogger Digital Chat Station, infatti, il produttore cinese ha in previsione il lancio di un nuovo smartphone con un processore Dimensity 8100, ma non si ferma qui, e condivide altri succosi dettagli sul dispositivo in questione.

Secondo il leaker, lo smartphone dovrebbe avere queste caratteristiche, che ricordano il Realme GT Neo3.

schermo piatto OLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD + e frequenza a 120 Hz

OLED da con risoluzione FHD + e frequenza a 120 Hz un singolo foro centrale

una fotocamera principale SONY IMX766 posteriore da 50 megapixel

una batteria da 4500 mAh

ricarica rapida da 120 W

Il Realme, a confronto, dovrebbe avere anche una variante di batteria a 5.000 mAh e la ricarica rapida a 150W.